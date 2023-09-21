РФ все чаще вербует детей для фейковых минований, разоблачено более 2 тысяч случаев, - СБУ
Террористическая Российская Федерация все чаще вербует несовершеннолетних для "рассылки" сообщений о фейковом минировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
С начала года в Украине было зафиксировано более 2 тысяч анонимных угроз по подрыву государственных учреждений, школ, больниц и других мест массового скопления людей. Большинство "сообщений" поступало с территории России, а также от украинских "абонентов". Для рассылки спецслужбы России все чаще привлекают несовершеннолетних детей.
Для вербовки детей враг использует:
- "Вконтакте";
- подконтрольные Telegram-каналы;
- игровые интернет-платформы.
На вышеупомянутых ресурсах террористы "знакомятся" с детьми и предлагают им сотрудничество. Для склонения несовершеннолетних к преступлению враг применяет шантаж, манипуляции или просто предлагает "легкие" деньги.
"Перед отправкой сообщений о фейковых минированиях "анонимные террористы" получают от своих российских кураторов перечень "приоритетных" объектов в Украине. Для анонимности "писем" их авторы присылают их с использованием специализированного программного обеспечения", - добавляет Служба безопасности Украины.
Случай в Черкассах
В Черкассах разоблачены два ученика старших классов, которые в июле текущего года сообщили о "минировании" областной военной администрации и торгового центра.
Согласно данным следствия, несовершеннолетние действовали по указанию представителей ФСБ, завербовавших школьников через Telegram-каналы.
Согласно ст. 259 санкции предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет - за преступление будут отвечать его родители, или лица, которые их заменяют.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсонской области СБУ в это время задержала семью коллаборантов, которые помогали оккупантам организовать так называемый "референдум" .
В частности , в Николаевской области задержали четырех российских шпионов. Двое из них работали на оборонном предприятии.
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