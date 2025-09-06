РФ будує стіни та укріплення на кордоні з країною НАТО

За словами Медведєва, зараз на кордоні з Росії з Фінляндією "щосили будуються всілякі стіни, загороджувальні споруди", тому РФ "необхідно підвищити надійність захисту державного кордону".

Він вважає, що РФ має підготуватись до "недружніх актів" з боку Фінляндії, яка нещодавно стала країною НАТО.

Медведєв також звернув увагу на "зростання військової активності" біля російського кордону, згадавши країни Балтії, Польщу і Норвегію.