РФ будує стіни та укріплення на кордоні з країною НАТО

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв анонсував будівництво фортифікаційних споруд у прикордонних регіонах. Він пояснив, що зміцнювати кордони доручив Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За словами Медведєва, зараз на кордоні з Росії з Фінляндією "щосили будуються всілякі стіни, загороджувальні споруди", тому РФ "необхідно підвищити надійність захисту державного кордону".
Він вважає, що РФ має підготуватись до "недружніх актів" з боку Фінляндії, яка нещодавно стала країною НАТО.
Медведєв також звернув увагу на "зростання військової активності" біля російського кордону, згадавши країни Балтії, Польщу і Норвегію.
Тим часом Фінляндія змушена зміцнювати свою оборону через загрозу з боку Росії. Фінський уряд планує збільшити оборонні витрати до 3% від ВВП до 2029 року. Це означає щорічне збільшення бюджету на 1,5-2 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на сухопутні війська, захист східного кордону і систему протиповітряної оборони.
Нещодавно супутникові знімки зафіксували, що Росія посилює військову присутність біля фінського кордону. Військові розвідники Фінляндії вважають, що РФ може зосередити ресурси на північному напрямку після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні.
Ще у 2022 році фінський парламент ухвалив закон про будівництво високої стіни на кордоні з Росією.