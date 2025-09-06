РФ строит стены и укрепления на границе со страной НАТО

Как Финляндия защищается от России

Тем временем Финляндия вынуждена укреплять свою оборону из-за угрозы со стороны России. Финское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 3% от ВВП до 2029 года. Это означает ежегодное увеличение бюджета на 1,5-2 млрд евро. Средства будут направлены на сухопутные войска, защиту восточной границы и систему противовоздушной обороны.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали, что Россия усиливает военное присутствие у финской границы. Военные разведчики Финляндии считают, что РФ может сосредоточить ресурсы на северном направлении после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине.

Еще в 2022 году финский парламент принял закон о строительстве высокой стены на границе с Россией.