Финляндия построит на границе с Россией высокую стену, чтобы защититься от мигрантов

Парламент Финляндии принял закон о строительстве на границе с Россией высокой стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов, а также во избежание различных провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Хельсинки опасается, что Москва может использовать миграцию для оказания политического давления на страну. Предполагается, что длина пограничных заграждений на восточной границе страны составит 1300 км.

"Цель нового закона — улучшить оперативные возможности пограничников в реагировании на гибридные угрозы. Война в Украине сделала этот вопрос безотлагательным", — сказала Энн Иханус, старший советник министерства внутренних дел.

Новый закон также позволяет закрывать пункты пересечения границы и концентрировать лиц, ищущих убежища, в определенных пунктах в случае крупномасштабной попытки пересечения границы.

В настоящее время границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными для предотвращения бродяжничества скота.