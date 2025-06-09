Оборонний бюджет Фінляндії зросте на мільярди через загрозу від Росії, - прем'єр
Фінляндія змушена зміцнювати свою оборону через загрозу з боку Росії. Прем'єр-міністр Петтері Орпо оголосив, що оборонні витрати щорічно зростатимуть на мільярди євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За словами Орпо, для збільшення оборонних витрат Фінляндії необхідно прискорити економічне зростання, але це пов'язано з певними труднощами.
"Я радий, що у Фінляндії щодо цього питання існує майже повна згода між усіма партіями. Населення старіє, тому наші витрати постійно збільшуються на мільярди. Нам просто необхідно знайти рішення, і економічне зростання - це єдиний стійкий шлях", - наголосив він.
Орпо додав, що фінський уряд планує збільшити оборонні витрати до 3% від ВВП до 2029 року. Це означає щорічне збільшення бюджету на 1,5-2 млрд євро.
Прем'єр-міністр зазначив, що це цілком можна реалізувати, хоча одночасне зростання держборгу залишається серйозною проблемою. Він додав, що додаткові кошти будуть спрямовані на сухопутні війська, захист східного кордону і систему протиповітряної оборони.
"Часу на роздуми у нас немає", - підсумував Орпо.
Фінляндія готується до війни з Росією
Нагадаємо, у 2022 році фінський парламент ухвалив закон про будівництво високої стіни на кордоні з Росією.
Нещодавно супутникові знімки зафіксували, що Росія посилює військову присутність біля фінського кордону. Військові розвідники Фінляндії вважають, що РФ може зосередити ресурси на північному напрямку після завершення фази високої інтенсивності війни в Україні. До військової загрози з боку Росії в країні дали п'ять років.
Також у Фінляндії оголосили, що готуються до найгіршого сценарію для себе в разі завершення війни в Україні.
У травні Україна і Фінляндія створили "коаліцію укриттів" цивільного захисту на підтримку української держави. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до 2030 року планується побудувати понад 5 тисяч укриттів.
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