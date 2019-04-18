РФ будет экспортировать уголь и нефтепродукты в Украину по спецразрешениям

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Экспорт в Украину будет осуществляться по разрешениям Минэкономразвития РФ

Экспорт угля и нефтепродуктов из России в Украину будет осуществляться по разрешениям Минэкономразвития РФ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Сообщается, что при получении разрешения можно будет поставлять в Украину каменный уголь, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива из каменного угля, кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, а также другую продукцию угольной промышленности.

Также при наличии разрешения, можно будет поставлять бензины, дизтопливо, пропаны, бутаны и прочие сжиженные газы, говорится в документе.

Напомним, РФ с 1 июня 2019 расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля.

На заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в прошлом году составила 250 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину.

Отметим, 21 марта вступили в силу расширенные санкции Украины против России. В частности, были введены санкции против физлиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада. Также на основании предложений НБУ продлены санкции против четырех банков с российским капиталом.