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Россия ограничит поставки угля в Украину

Новости » Энергетика    18.04.2019 - 13:16
Россия ограничит поставки угля в Украину
Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

Поставки угля в Украину продолжатся только при наличии спецразрешений

Российская Федерация с 1 июня 2019 расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

По его словам, будет запрещен импорт украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Он также отметил, что стоимость этого импорта в прошлом году составила 250 млн долларов.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь", - добавил Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять ответные меры.

Отметим, 21 марта вступили в силу расширенные санкции Украины против России. В частности, были введены санкции против физлиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада. Также на основании предложений НБУ продлены санкции против четырех банков с российским капиталом.

 

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