РФ буде експортувати вугілля і нафтопродукти в Україну з спецразрешениям

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Експорт в Україну буде здійснюватись за дозволами Мінекономрозвитку РФ

Експорт вугілля і нафтопродуктів з Росії в Україну буде здійснюватись за дозволами Мінекономрозвитку РФ. Про це йдеться в постанові уряду РФ.

Повідомляється, що при отриманні дозволу можна буде поставляти в Україну кам'яне вугілля, брикети, окатиші та аналогічні види твердого палива з кам'яного вугілля, кокс або напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту або торфу, а також іншу продукцію вугільної промисловості.

Також при наявності дозволу, можна буде поставляти бензини, дизпаливо, пропаны, бутани та інші зріджені гази, говориться в документі.

Нагадаємо, РФ з 1 червня 2019 розширить санкції проти України і обмежить експорт вугілля.

На засіданні уряду прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що буде заборонено імпорт української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки. Він також зазначив, що вартість цього імпорту в минулому році склала 250 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Росія заборонила експорт нафтопродуктів в Україну.

Зазначимо, 21 березня вступили в силу розширені санкції України проти Росії. Зокрема, були введені санкції проти осіб і компаній, щодо яких раніше застосували обмеження Євросоюз, США та Канада. Також на підставі пропозицій НБУ продовжені санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.