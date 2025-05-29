РФ боїться надсилати "меморандум" Україні, бо він наповнений ультиматумами, - МЗС

"Боязнь росіян надсилати Україні свій "меморандум" свідчить про те, що він, ймовірно, наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що гальмують мирний процес", - наголосив речник МЗС.

Як додав Тихий, росіяни мають передати документ, як раніше заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Якщо це не так - вони мають негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити ці ігри, які лише доводять, що, ймовірно, вони хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою", - заявив він.