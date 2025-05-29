РФ боится отправлять "меморандум" Украине, потому что он наполнен ультиматумами, - МИД

"Боязнь россиян отправлять Украине свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс", - подчеркнул спикер МИД.

Как добавил Тихий, россияне должны передать документ, как ранее заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Если это не так - они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры, которые лишь доказывают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой", - заявил он.