РФ боится отправлять "меморандум" Украине, потому что он наполнен ультиматумами, - МИД

Россия затягивает с тем, чтобы отправить Украине свой так называемый "меморандум" о прекращении огня. Это свидетельствует о том, что документ наполнен ультиматумами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого в X (Twitter).
"Боязнь россиян отправлять Украине свой "меморандум" свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс", - подчеркнул спикер МИД.
Как добавил Тихий, россияне должны передать документ, как ранее заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Если это не так - они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры, которые лишь доказывают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой", - заявил он.
Напомним, Россия после переговоров в Стамбуле заявила, что сделает свой "меморандум", в котором изложит свое видение прекращения огня, и он якобы должен быть шагом к будущему мирному договору.
В среду, 28 мая, российский министр иностранных дел Лавров заявил, что РФ предлагает Украине второй раунд переговоров, которые россияне хотят провести 2 июня в Стамбуле, где представят свой "меморандум".
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина направила свои предложения Москве. Глава МИД Андрей Сибига призвал Кремль немедленно прислать Украине "меморандум", не дожидаясь понедельника.
Впрочем, у Путина назвали требование Сибиги неконструктивным и напомнили о переговорах.
Больше о "меморандуме" РФ и что известно о новых переговорах - в материале РБК-Украина.
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