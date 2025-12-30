РФ безуспішно штурмує прикордоння: ЗСУ стримують ворога біля Юнаківки та Хотіні

Як повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", українські підрозділи впевнено стримують противника та не дають йому жодних шансів на успіх. Усі заяви російської сторони про нібито просування є елементом інформаційної пропаганди й не відповідають реальній ситуації на фронті.

"Населений пункт Хотінь був, залишається й надалі буде під контролем Збройних Сил України! Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному", - наголошують в угрупуванні.

Місцевих жителів закликають не зважати на ворожі наративи, а також довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

