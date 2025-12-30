UA

Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ безуспішно штурмує прикордоння: ЗСУ стримують ворога біля Юнаківки та Хотіні

Ілюстративне фото: РФ безуспішно штурмує прикордоння України (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Війська РФ продовжують безуспішні спроби просунутися на прикордонні, намагаючись створити так звану "буферну зону". Бойові дії тривають поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

Як повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", українські підрозділи впевнено стримують противника та не дають йому жодних шансів на успіх. Усі заяви російської сторони про нібито просування є елементом інформаційної пропаганди й не відповідають реальній ситуації на фронті.

"Населений пункт Хотінь був, залишається й надалі буде під контролем Збройних Сил України! Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному", - наголошують в угрупуванні.

Місцевих жителів закликають не зважати на ворожі наративи, а також довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Ситуація на прикордонні Сумської області

Російські військові перетнули кордон України в районі села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині та силоміць вивезли місцевих жителів на територію РФ. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

Факт викрадення підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, людей утримували без зв’язку та належних умов. Про примусове вивезення також повідомив представник Групи об’єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що більшість утримуваних - цивільні чоловіки.

У Групі об’єднаних сил додають, що бої за населений пункт тривають, а українські військові ведуть дії з витіснення противника назад за державний кордон.

Сумська областьВійна в УкраїніВСУ