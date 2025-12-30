РФ безуспешно штурмует приграничье: ВСУ сдерживают врага возле Юнаковки и Хотина

Как сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск", украинские подразделения уверенно сдерживают противника и не дают ему никаких шансов на успех. Все заявления российской стороны о якобы продвижении являются элементом информационной пропаганды и не соответствуют реальной ситуации на фронте.

"Населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном", - отмечают в группировке.

Местных жителей призывают не обращать внимания на вражеские нарративы, а также доверять только проверенным источникам информации.

