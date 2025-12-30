РФ безуспешно штурмует приграничье: ВСУ сдерживают врага возле Юнаковки и Хотина
Войска РФ продолжают безуспешные попытки продвинуться на границе, пытаясь создать так называемую "буферную зону". Боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино и Кондратьевка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр коммуникаций группировки войск "Курск".
Как сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск", украинские подразделения уверенно сдерживают противника и не дают ему никаких шансов на успех. Все заявления российской стороны о якобы продвижении являются элементом информационной пропаганды и не соответствуют реальной ситуации на фронте.
"Населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном", - отмечают в группировке.
Местных жителей призывают не обращать внимания на вражеские нарративы, а также доверять только проверенным источникам информации.
Ситуация на границе Сумской области
Российские военные пересекли границу Украины в районе села Грабовское Краснопольской громады на Сумщине и силой вывезли местных жителей на территорию РФ. Речь идет об около 50 гражданских, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.
Факт похищения подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, людей удерживали без связи и надлежащих условий. О принудительном вывозе также сообщил представитель Группы объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что большинство удерживаемых - гражданские мужчины.
В Группе объединенных сил добавляют, что бои за населенный пункт продолжаются, а украинские военные ведут действия по вытеснению противника обратно за государственную границу.