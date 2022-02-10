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РФ та Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України: карта

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Брест, Четвер 10 лютого 2022 09:34
РФ та Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України: карта Фото: РФ та Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України (mil.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022". Вони проходитимуть, зокрема, поблизу українських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони РФ.

"З 10 по 20 лютого на території Республіки Білорусь у рамках перевірки сил реагування Союзної держави проводиться російсько-білоруське спільне оперативне навчання "Союзна рішучість-2022", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Міноборони РФ, метою цих навчань є нібито відпрацювання завдань щодо "припинення та відображення зовнішньої агресії" під час ведення оборонної операції, "протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

"У ході навчання виконуються заходи щодо посилення охорони Державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника", - додають у повідомленні.

Відомо, що до навчань залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ, які здійснили перегрупування на відстань близько 10 тисяч кілометрів та Збройних сил Білорусі.

Російсько-білоруські навчання проходитимуть на таких полігонах: Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Республіки Білорусь. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

РФ та Білорусь почали спільні навчання &quot;Союзна рішучість-2022&quot; біля кордонів України: карта

Нагадаємо, НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів "холодної війни".

Разом з тим один із високопосадовців Держдепартаменту США заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, а перекидання військових до країни може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

При цьому в Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок", а в Росії підкреслили, що не збираються ні на кого нападати.

Зазначимо, що Україна проведе дзеркальні навчання через спільні маневри Росії та Білорусі.

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