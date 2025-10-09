РФ б'є по залізниці, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною, - УЗ

"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", - зазначив Перцовський.

Він додав, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.

Також УЗ працює із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки та Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність.