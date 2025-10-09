РФ б'є по залізниці, щоб обрізати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною, - УЗ

Росіяни ударами по залізниці намагаються обрізати сполучення з Сумською та Чернігівською областями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.
"Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні", - зазначив Перцовський.
Він додав, що пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону будуть довезені автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.
Також УЗ працює із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки та Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Дякую за оперативність та включеність.
Нагадаємо, у понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.
А вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.
У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.
Через російські атаки на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.
У зв’язку з цим низка поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримувалися або були тимчасово скасовані.