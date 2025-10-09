РФ бьет по железной дороге, чтобы обрезать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной, - УЗ

Россияне ударами по железной дороге пытаются обрезать сообщение с Сумской и Черниговской областями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.
"Враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумской и Черниговской областей. Ударяют с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные", - отметил Перцовский.
Он добавил, что пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.
Также УЗ работает с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки и Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы. Спасибо за оперативность и включенность.
Напомним, в понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.
А ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.
В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.
В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.
Из-за российских атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.
В связи с этим ряд поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживались или были временно отменены.