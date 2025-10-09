РФ бьет по железной дороге, чтобы обрезать сообщение с Сумщиной и Черниговщиной, - УЗ

"Враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумской и Черниговской областей. Ударяют с тем, чтобы заблокировать основные маршруты, а также пытаются заблокировать резервные", - отметил Перцовский.

Он добавил, что пассажиры поездов, которые на пути в Сумы, Конотоп, Шостку и другие города региона будут довезены автобусными трансферами, сейчас на безопасном расстоянии от мест поражений.

Также УЗ работает с Сумской и Черниговской областными военными администрациями, городскими головами Конотопа, Шостки и Нежина, чтобы оперативно организовывать трансферы. Спасибо за оперативность и включенность.