РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: робота паралізована

"Учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від компанії, колеги, які працювали на зміні, залишилися живими. Рятувальники оперативно приборкали пожежу.

Як зазначили у ДТЕК, це не перша масштабна атака по підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Наразі робота фабрики повністю паралізована, її збагачувальні потужності непридатні до роботи.