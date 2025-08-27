РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: работа парализована

Российские войска вечером 26 августа снова атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Вчера враг ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Здание разрушено. Оборудование серьезно повреждено", - говорится в сообщении.
По информации от компании, коллеги, которые работали на смене, остались живы. Спасатели оперативно укротили пожар.
Как отметили в ДТЭК, это не первая масштабная атака по предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.
Сейчас работа фабрики полностью парализована, ее обогатительные мощности непригодны к работе.
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.
Сегодня ночью, 27 августа, россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания.
А в результате ночной массированной атаки россиян на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.