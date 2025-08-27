РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: работа парализована

"Вчера враг ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Здание разрушено. Оборудование серьезно повреждено", - говорится в сообщении.

По информации от компании, коллеги, которые работали на смене, остались живы. Спасатели оперативно укротили пожар.

Как отметили в ДТЭК, это не первая масштабная атака по предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.

Сейчас работа фабрики полностью парализована, ее обогатительные мощности непригодны к работе.