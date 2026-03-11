РФ атаковала Запорожье: КАБ попал в многоэтажку, есть раненые

Россия ударила по Запорожью КАБами. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Атака на Запорожье 11 марта: что известно

Взрывы в Запорожье прогремели 11 марта около 16:15. Впоследствии стало известно, что россияне попали в многоэтажку.

"Предварительно, в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку. Есть травмированные. Все службы работают", - написал Федоров.

Ранее об угрозе применения КАБов сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По предварительной информации, за помощью медиков обратилось по меньшей мере три человека. Федоров также показал огромную воронку от удара в одном из дворов Запорожья.

По его словам, взрывная волна повредила и соседние дома.