РФ атаковала Запорожье: КАБ попал в многоэтажку, есть раненые
Россия ударила по Запорожью КАБами. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Атака на Запорожье 11 марта: что известно
Взрывы в Запорожье прогремели 11 марта около 16:15. Впоследствии стало известно, что россияне попали в многоэтажку.
"Предварительно, в результате вражеской атаки есть попадание в многоэтажку. Есть травмированные. Все службы работают", - написал Федоров.
Ранее об угрозе применения КАБов сообщали в Воздушных силах ВСУ.
По предварительной информации, за помощью медиков обратилось по меньшей мере три человека. Федоров также показал огромную воронку от удара в одном из дворов Запорожья.
По его словам, взрывная волна повредила и соседние дома.
Напомним, недавно Россия осуществила массированную атаку на Запорожье, используя различные виды вооружения - крылатые и баллистические ракеты, КАБы, а также "Шахеды" и "Герани". В результате обстрела младенец получил ранения.
Тогда досталось и Харькову. Там была разрушена часть дома. В результате удара есть погибший.