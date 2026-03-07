РФ вдарила по Запоріжжю: поранено немовля, медики терміново везуть його до лікарні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Запорізької ОВА Івана федорова.

Ще очільник військової адміністраціі написав близько п'ятої ранку, що попередньо - у 30-ти квартирах пошкоджено вікна.

З вечора Федоров повідомляв неодноразово про загрозу в Запорізькій області балістики та крилатих ракет, ударних дронів та КАБів.

"Через ворожий обстріл Запоріжжя поранено немовля. Зараз медики доставляють дитину до лікарні", - написав начальник ОВА.

Обстріл України 7 березня

Загалом вночі 7 березня РФ обстріляля Київ, Харків, Одесу та низку інших міст - ворог також дістав і західні регіони, в Чернівецькій ОГА також писали про атаку та роботу протиповітряної оборони, а пабліки сповіщали про вибухи.

Щодо наслідікв, дісталось чимало Харкову - там троє дітей отримали поранення та гостру реакцію на стрес, одна людина загинула, а ще понад десяток осіб постраждали. Повідомлялось про влучання в багатоповерхівку та удари дронів в кількох районах міста.

Загалом ворог 7 березня вночі запустив на Україну різні види озброєння. Окрім дронів та балістики ми писали і про загрозу крилатих ракет. Більше про це читайте в матерілі РБК-Україна.