ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ вдарила по Запоріжжю: поранено немовля, медики терміново везуть його до лікарні

04:54 07.03.2026 Сб
2 хв
На Запоріжжя вночі летіли різні види озброєння - крилаті та балістичні ракети, КАБи, а також "Шахеди" та "Герані"
aimg Маловічко Юлія
РФ вдарила по Запоріжжю: поранено немовля, медики терміново везуть його до лікарні Фото: працівники ДСНС (Державна служба порятунку)

РФ атакувала Запоріжжя вночі 7 березня. Внаслідок обстрілу поранення отримало немовля, яке медики терміново повезли до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Запорізької ОВА Івана федорова.

Читайте також: Удар по Запоріжжю: розтрощені будинки та п'ятеро поранених, серед них - дитина

"Через ворожий обстріл Запоріжжя поранено немовля. Зараз медики доставляють дитину до лікарні", - написав начальник ОВА.

З вечора Федоров повідомляв неодноразово про загрозу в Запорізькій області балістики та крилатих ракет, ударних дронів та КАБів.

Повідомлялось про вибухи та роботу ППО.

Ще очільник військової адміністраціі написав близько п'ятої ранку, що попередньо - у 30-ти квартирах пошкоджено вікна.

Обстріл України 7 березня

Загалом вночі 7 березня РФ обстріляля Київ, Харків, Одесу та низку інших міст - ворог також дістав і західні регіони, в Чернівецькій ОГА також писали про атаку та роботу протиповітряної оборони, а пабліки сповіщали про вибухи.

Щодо наслідікв, дісталось чимало Харкову - там троє дітей отримали поранення та гостру реакцію на стрес, одна людина загинула, а ще понад десяток осіб постраждали. Повідомлялось про влучання в багатоповерхівку та удари дронів в кількох районах міста.

Загалом ворог 7 березня вночі запустив на Україну різні види озброєння. Окрім дронів та балістики ми писали і про загрозу крилатих ракет. Більше про це читайте в матерілі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС