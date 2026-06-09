ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала вночі Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

08:33 09.06.2026 Вт
2 хв
Як впоралась ППО?
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала вночі Україну дронами та ракетами, є "прильоти" Фото: як відпрацювала ППО (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі Росія випустила по Україні понад 150 ударних безпілотників і ракети. Удари зафіксовано на десятках локацій по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил України.

Звідки летіли дрони

Противник залучив два типи зброї: керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені з Воронезької області, і 166 ударних безпілотників.

Серед дронів - Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та імітатори "Пародія".

Запуски здійснювали з Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, а також з тимчасово окупованих Донеччини та Криму.

РФ атакувала вночі Україну дронами та ракетами, є &quot;прильоти&quot;Фото: скільки дронів та ракет випустила по Україні Росія цієї ночі (t.me/kpszsu)

Повітряні сили залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Читайте також: "Укрпошта" попередила про зміни в доставці посилок до Харкова

За попередніми даними станом на 08:00, збито або подавлено 146 ворожих безпілотників - Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.

17 ударних дронів і обидві ракети досягли цілей. Влучання зафіксовано на 18 локаціях. Ще на 8 - впали уламки збитих безпілотників.

Станом на ранок у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Тим часом стали відомі подробиці атаки по Харківщині. Вночі 9 червня у Чугуєві внаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад 10 приватних.

Напередодні стало відомо, що українські дрони-перехоплювачі навчилися самостійно знищувати "Шахеди" - система автоматизує 95% процесу ураження цілі.

Розробку вже випробували в бойових умовах на Харківщині та готуються масштабувати виробництво.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Атака дронів
Новини
Удари по Харкову та Чугуєву: багато постраждалих, серед жертв - вагітна
Удари по Харкову та Чугуєву: багато постраждалих, серед жертв - вагітна
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА