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"Укрпошта" попередила про зміни в доставці посилок до Харкова

21:02 08.06.2026 Пн
2 хв
Як вплине удар по логістичному хабу на терміни доставки відправлень?
aimg Марія Науменко
"Укрпошта" попередила про зміни в доставці посилок до Харкова Фото: "Укрпошта" попередила про тимчасові зміни в доставці до Харкова (facebook.com/ukrposhta)
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Російський удар по логістичному об'єкту "Укрпошти" в Харкові змусив компанію терміново змінювати маршрути доставки. Частина посилок може прибути із затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

За словами керівника компанії, після удару працівники оперативно перебудували логістичні процеси та запустили тимчасові маршрути доставки.

Роботу вдалося стабілізувати вже протягом дня.

Смілянський зазначив, що перші посилки прибули до харківських відділень уже в обід, хоча на місці пошкодженого об'єкта ще працювали рятувальники.

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Наразі компанія запустила тимчасові маршрути доставки та стабілізувала роботу мережі. Водночас окремі відправлення до Харкова, які прямують із віддалених регіонів, можуть доставлятися приблизно на день довше, ніж зазвичай.

"Так, певний час посилки до Харкова можуть їхати на один день довше, якщо прямують здалеку. З Харкова все має працювати за графіком", - додав гендиректор "Укрпошти".

Також компанія продовжує оцінювати наслідки атаки. До вечора середи "Укрпошта" планує визначити перелік відправлень, які були втрачені або пошкоджені внаслідок обстрілу. Їхнім власникам виплатять компенсації.

"Завтра і післязавтра в нас будуть гарні новини, і ми будемо фокусуватися на позитивних емоціях", - підсумував Смілянський.

Нагадаємо, вночі 8 червня російський дрон Shahed влучив у логістичний хаб "Укрпошти" в Харкові.

Внаслідок атаки об'єкт зазнав часткових руйнувань, однак серед працівників постраждалих не було.

Крім того, 3 червня росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Дніпрі. Унаслідок влучання об'єкт логістичної інфраструктури частково зруйновано, постраждалих серед персоналу також не було.

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Ігор Смілянський Харків Укрпошта
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