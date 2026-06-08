Українські дрони почали самостійно збивати "Шахеди" (відео перехоплення)
Україні масштабують виробництво перехоплювачів нового покоління, які автономно збивають російські Shahed. Технологія від учасника державного оборонного кластера Brave1 автоматизує 95% усього процесу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.
Як працює технологія
За словами Федорова, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль і дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.
Від прототипу до бою менш ніж за рік
Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.
"Автономність - один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста", - наголосив міністр оборони.
За його словами, Україна "масштабує рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах".
Нагадаємо, Україна розглядає дрони-перехоплювачі як дешеву альтернативу класичній ППО. За даними Reuters, такі пристрої вже збили близько 1500 ворожих дронів, а їх використання у кілька разів дешевше за західні чи радянські ракети ППО.
У січні 2026 року Україна вперше ліцензувала технологію виробництва дрона-перехоплювача Octopus - його випуск розгорнули на території Великої Британії з потенційними обсягами кілька тисяч одиниць на місяць.
Тиждень тому "Генерал Черешня" і STRIX презентували перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами", які розвивають швидкість до 600 км/год. Збивати їх стандартними засобами значно складніше, тому українські виробники створюють новітні перехоплювачі під цю нову загрозу.