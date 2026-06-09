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РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"

08:33 09.06.2026 Вт
2 мин
Как справилась ПВО?
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами, есть "прилеты" Фото: как отработала ПВО (Getty Images)
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Ночью Россия выпустила по Украине более 150 ударных беспилотников и ракеты. Удары зафиксированы на десятках локаций по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных сил Украины.

Откуда летели дроны

Противник привлек два типа оружия: управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные из Воронежской области, и 166 ударных беспилотников.

Среди дронов - Shahed (в том числе реактивные), Гербера, Италмас, барражирующие боеприпасы "Бандероль" и имитаторы "Пародия".

Запуски осуществляли из Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также с временно оккупированных Донецкой области и Крыма.

РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами, есть &quot;прилеты&quot;Фото: сколько дронов и ракет выпустила по Украине Россия этой ночью (t.me/kpszsu)

Воздушные силы привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

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По предварительным данным по состоянию на 08:00, сбито или подавлено 146 вражеских беспилотников - Shahed, Гербера, Италмас и других типов.

17 ударных дронов и обе ракеты достигли целей. Попадания зафиксированы на 18 локациях. Еще на 8 - упали обломки сбитых беспилотников.

По состоянию на утро в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Тем временем стали известны подробности атаки по Харьковской области. Ночью 9 июня в Чугуеве в результате ударов погибли пять человек, еще трое получили ранения. Повреждены около восьми многоквартирных домов и более 10 частных.

Накануне стало известно, что украинские дроны-перехватчики научились самостоятельно уничтожать "Шахеды" - система автоматизирует 95% процесса поражения цели.

Разработку уже испытали в боевых условиях на Харьковщине и готовятся масштабировать производство.

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