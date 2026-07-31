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РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

08:26 31.07.2026 Пт
2 хв
Підтверджено влучання десятків ворожих безпілотників
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО змогла знешкодити більшість російських дронів уночі 31 липня (Getty Images)

Минулої ночі Росія скерувала на різні регіони України 255 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 30 липня. Цього разу російські загарбники застосували 255 ударних дронів типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Вони летіли із напрямків: Орел, Курськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

Окрім того, ПС ЗСУ підтверджують влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали українські воїни.

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