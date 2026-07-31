РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

Минулої ночі Росія скерувала на різні регіони України 255 ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 30 липня. Цього разу російські загарбники застосували 255 ударних дронів типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".
Вони летіли із напрямків: Орел, Курськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені:
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.
Окрім того, ПС ЗСУ підтверджують влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали українські воїни.
До речі, нещодавно стало відомо, що Трамп має сумніви щодо дозволу Україні виробляти ракети Patriot.
Попри це, 28 липня Зеленський зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot.
Окрім того, ми писали, що в ПС ЗСУ розкрили неочікувану особливість масованої атаки РФ на Україну 30 липня.