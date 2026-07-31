РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

Нова ворожа атака розпочалася ще о 18:00 30 липня. Цього разу російські загарбники застосували 255 ударних дронів типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Вони летіли із напрямків: Орел, Курськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ та безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

Окрім того, ПС ЗСУ підтверджують влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - закликали українські воїни.