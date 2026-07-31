РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

Минувшей ночью Россия направила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 30 июля. В этот раз российские захватчики применили 255 ударных дронов типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Они летели по направлениям: Орел, Курск - РФ, ВОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.
Кроме того, ВС ВСУ подтверждают попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывали украинские воины.
Кстати, недавно стало известно, что Трамп сомневается в своем разрешении Украине производить ракеты Patriot.
Несмотря на это, 28 июля Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет Patriot.
Кроме того, мы писали, что в ПС ВСУ раскрыли неожиданную особенность массированной атаки РФ на Украину 30 июля.