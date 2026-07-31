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РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

08:26 31.07.2026 Пт
2 мин
Подтверждено попадание десятков вражеских беспилотников
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО смогла обезвредить большинство российских дронов ночью 31 июля (Getty Images)

Минувшей ночью Россия направила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 30 июля. В этот раз российские захватчики применили 255 ударных дронов типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Они летели по направлениям: Орел, Курск - РФ, ВОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, ВС ВСУ подтверждают попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывали украинские воины.

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