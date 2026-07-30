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Летіли північнокорейські KN-23? Ігнат розкрив неочікувану особливість масованої атаки РФ

14:44 30.07.2026 Чт
2 хв
Навіщо насправді ворог "міксує" ракети?
aimg Юлія Капітонова
Летіли північнокорейські KN-23? Ігнат розкрив неочікувану особливість масованої атаки РФ Фото: Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ (facebook.com/yuriy.ignat)
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Минулої ночі Росія могла вдарити по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, що летять за балістичною траєкторією.

З такою заявою виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Ігнат підтвердив, що цього разу російські загарбники застосували протикорабельні ракети "Онікс"/"Циркон", які також летять за балістичною траєкторією.

"І "Іскандер-М", С-400, а також KN-23. Навіть північнокорейські ракети зараз з'явилися у зведеннях, тому що наші чергові сили та розвідка не відкидають імовірності застосування саме цієї модифікації північнокорейської ракети, яка вже давно не фігурувала в наших зведеннях, але сьогодні знову з'явилася", - наголосив Ігнат.

За його словами, Росія почала "міксувати" різні типи балістичних ракет, оскільки її запаси також швидко вичерпуються.

Ворог знає, що Україна наразі має дефіцит ракет для перехоплення балістичних цілей, тому робить ставку саме на такі атаки.

"Ворог "розбавляє" класичну балістику "Іскандер-М" ракетами С-400. Це зенітна керована ракета, яка призначена для ураження повітряних цілей, але росіяни застосовують її для ударів по землі. Щодо KN-23, наразі немає підтвердження, чи була вона застосована, але така ймовірність не виключається", - пояснив Ігнат.

Що важливо розуміти, у зведенні Повітряних сил ЗСУ зазначено, що в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/KN-23. Однак українська ППО змогла збити лише одну з них.

Раніше РБК-Україна розповідало, як саме ППО відбивала нову масовану атаку РФ на Україну 30 липня.

Окрім того, стало відомо, що під час цього повітряного нападу російська ракета Х-101 залетіла у Польщу.

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