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Зеленський в США зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot

21:15 28.07.2026 Вт
2 хв
Про що президент говорив із представниками Lockheed Martin?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський в США зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot Фото: Володимир Зеленський і команда Lockheed Martin (t.me/ze_team2019)
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Український президент зустрівся у США з командою оборонної компанії Lockheed Martin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin - одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що обговорив з Lockheed Martin ще більший розвиток співпраці з Україною - зокрема, спільне виробництво та обмін технологіями.

"Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем", - повідомив Зеленський.

Він додав, що команди компанії та України вже працюють над конкретними рішеннями, які дозволять "якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів".

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом обговорив можливість запуску в Україні виробництва перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Зазначимо, під час попередньої зустрічі Зеленського і Трампа 8 липня на полях саміту НАТО президент США не виключив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити власне виробництва перехоплювачів для систем Patriot.

Все, що відомо про нову зустріч Зеленського і Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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