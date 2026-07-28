Зеленський в США зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin - одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що обговорив з Lockheed Martin ще більший розвиток співпраці з Україною - зокрема, спільне виробництво та обмін технологіями.

"Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем", - повідомив Зеленський.

Він додав, що команди компанії та України вже працюють над конкретними рішеннями, які дозволять "якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів".

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом обговорив можливість запуску в Україні виробництва перехоплювачів для ЗРК Patriot.