ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Україну понад 170 дронами та "Іскандером": як відпрацювала ППО

Неділя 16 листопада 2025 09:30
UA EN RU
РФ атакувала Україну понад 170 дронами та "Іскандером": як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 139 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 16 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 176 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 176-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ, Чауда - Крим, близько 100 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 37 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили Повітряні сили.

Обстріли України

Нагадаємо, російські війська в ніч на 16 листопада вкотре атакували цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Одеській області. Зокрема, пошкоджена сонячна електростанція.

Вдень 15 листопада російські окупанти атакували Запорізький район за допомогою FPV-дрона. Поблизу села Біленьке постраждали місцеві рибалки: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також вчора росіяни атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.

Окрім того, російські війська в ніч на 15 листопада атакували ударними дронами Дніпро та область. Виникли пожежі, пошкоджені підприємства та постраждала одна людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні искандеры Атака дронів Ракетна атака
Новини
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе