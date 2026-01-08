РФ атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Одещини

"Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Минулося без пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - розповів він.

Кіпер наголосив, що ці атаки росіян підтверджують, що вони цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі та об’єктах, які не мають жодного військового значення.

Таким чином, додав глава ОВА, ворог завдає шкоди мирним людям та наражає їх на небезпеку.