РФ атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области

Вражеские удары по Одесской области

Напомним, 7 января РФ нанесла очередной ракетно-дроновый удар по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека и пятеро - получили ранения. Повреждены административные здания, грузы и портовая инфраструктура.

Кроме того, за несколько минут до Нового 2026 года российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, на одном из объектов возник пожар.

Также были зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы.

Ранее, в ночь на 31 декабря была осуществлена очередная массированная атака по региону. В результате обстрелов часть Одессы осталась без света, воды и тепла.

Местные власти сообщали, что враг нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. Утром в Одесской ОГА уточнили, что были повреждены жилые дома, автомобили и гаражи.

Отметим, во время ночной атаки 31 декабря на Одессу обломки беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Из-за этого были уничтожены посылки на сумму 2,3 млн гривен.