РФ перед Новим роком вдарила по енергетиці Одещини: виникли перебої зі світлом
Росіяни за кілька хвилин до Нового 2026 року атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. На одному з об'єктів виникла пожежа та фіксуються перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"За кілька хвилин до Нового року - російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Кіпер додав, що через атаку фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси.
"Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків", - резюмував він.
Обстріл Одеської області
Нагадаємо, що росіяни в останній місяць дуже часто стали атакувати Одесу та Одеську область.
Зокрема, в ніч на 31 грудня було здійснено чергову масовану атаку по регіону. В результаті обстрілу частина Одеси залишилася без світла, води та тепла. Місцева влада повідомляла, що ворог націлився на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону. Вранці в Одеській ОВА уточнили, що були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та гаражі.
Крім того, під час нічної атаки на Одесу уламки безпілотника впали на територію автодвору сортувального терміналу "Нової пошти". Через це були знищені посилки на суму 2,3 млн гривень.