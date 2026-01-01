РФ перед Новим роком вдарила по енергетиці Одещини: виникли перебої зі світлом

Росіяни за кілька хвилин до Нового 2026 року атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. На одному з об'єктів виникла пожежа та фіксуються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"За кілька хвилин до Нового року - російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що через атаку фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси.

"Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків", - резюмував він.