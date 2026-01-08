РФ атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Одещини
Сьогодні, 8 січня, російські окупанти завдали удару дронами-камікадзе по портовій інфраструктурі Одещини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
"Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. Минулося без пожежі. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - розповів він.
Кіпер наголосив, що ці атаки росіян підтверджують, що вони цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі та об’єктах, які не мають жодного військового значення.
Таким чином, додав глава ОВА, ворог завдає шкоди мирним людям та наражає їх на небезпеку.
Ворожі удари по Одещині
Нагадаємо, 7 січня РФ завдала чергового ракетно-дронового удару по двох портах Одещини, внаслідок чого загинули дві людини та п’ятеро - отримали поранення. Пошкоджено адміністративні будівлі, вантажі та портову інфраструктуру.
Крім того, за кілька хвилин до Нового 2026 року російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області, на одному з об'єктів виникла пожежа.
Також було зафіксовано перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність Одеси.
Раніше, в ніч на 31 грудня було здійснено чергову масовану атаку по регіону. В результаті обстрілу частина Одеси залишилася без світла, води та тепла.
Місцева влада повідомляла, що ворог націлився на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону. Вранці в Одеській ОВА уточнили, що були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та гаражі.
Зазначимо, під час нічної атаки 31 грудня на Одесу уламки безпілотника впали на територію автодвору сортувального терміналу "Нової пошти". Через це були знищені посилки на суму 2,3 млн гривень.