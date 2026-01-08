РФ атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области

Сегодня, 8 января, российские оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе по портовой инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram .

Таким образом, добавил глава ОВА, враг наносит вред мирным людям и подвергает их опасности.

Кипер подчеркнул, что эти атаки россиян подтверждают, что они целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и объектам, которые не имеют никакого военного значения.

"Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", - рассказал он.

Вражеские удары по Одесской области

Напомним, 7 января РФ нанесла очередной ракетно-дроновый удар по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека и пятеро - получили ранения. Повреждены административные здания, грузы и портовая инфраструктура.

Кроме того, за несколько минут до Нового 2026 года российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, на одном из объектов возник пожар.

Также были зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы.

Ранее, в ночь на 31 декабря была осуществлена очередная массированная атака по региону. В результате обстрелов часть Одессы осталась без света, воды и тепла.

Местные власти сообщали, что враг нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. Утром в Одесской ОГА уточнили, что были повреждены жилые дома, автомобили и гаражи.

Отметим, во время ночной атаки 31 декабря на Одессу обломки беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Из-за этого были уничтожены посылки на сумму 2,3 млн гривен.