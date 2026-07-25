РФ атаковала судно с 2,8 тысяч тонн кукурузы в Одесской области

Россияне в субботу, 25 июля, в очередной раз совершили атаку на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, под удар дважды попало судно в Одесской области.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Сегодня во время выхода из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы", - говорится в сообщении.

По словам Калашника, в результате попаданий произошел пожар. Предварительно семь членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти.

По состоянию на данный момент два моряка считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству. Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговли и продовольственной безопасности", - подчеркнул Николай Калашник.