РФ атаковала судно с 2,8 тысяч тонн кукурузы в Одесской области
Россияне в субботу, 25 июля, в очередной раз совершили атаку на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, под удар дважды попало судно в Одесской области.
Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Сегодня во время выхода из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы", - говорится в сообщении.
По словам Калашника, в результате попаданий произошел пожар. Предварительно семь членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти.
По состоянию на данный момент два моряка считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.
"Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству. Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговли и продовольственной безопасности", - подчеркнул Николай Калашник.
Что следует знать
Напомним, что на днях и. главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия атаковала гражданские грузовые суда в Черном море и полностью заблокировала движение по украинскому морскому коридору.
Он отметил, что в связи с угрозой глобального голода Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.
В частности, мы писали, что 22 июля россияне атаковали балкер Golden Rosе в Черном море. ГНСУ провела спасательную операцию, в ходе которой спасли 16 членов экипажа.