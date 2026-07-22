Росія ударила по балкеру Golden Rosе, екіпаж рятували прикордонники (відео)

У ніч проти 22 липня РФ атакувала балкер Golden Rosе у Чорному морі. ДПСУ провела рятувальну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Росія ударила по Golden Rosе

Військовослужбовці Морської охорони ДПСУ успішно провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря. Було евакуйовано екіпаж балкера Golden Rose, по якому вдарив дрон РФ, кажуть прикордонники.

"Після влучання ударного безпілотника в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Балкер було виявлено за допомогою технічних засобів спостереження, після чого до місця події негайно вирушили катери", - уточнили у службі.

Рятувальна операція проходила в надзвичайно складних умовах:

у темну пору доби,

за постійної загрози повторних атак російських дронів і ракет.

Екіпажі катерів змогли підійти впритул до борту судна й евакуювати всіх моряків.

Відео: порятунок моряків Golden Rose (facebook.com/DPSUkraine)

Деталі рятувальної операції

Українці врятували 16 членів екіпажу:

2 громадян Сирії,

14 громадян Єгипту.

Усіх врятованих доставили на берег. Жоден із моряків не зазнав травм чи інших ушкоджень.