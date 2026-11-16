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РФ атакувала склади під Києвом, спалахнула пожежа

10:40 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)

Російські війська вранці 16 листопада атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок удару загорілися складські приміщення одного з підприємств.

"Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі", - йдеться у повідомленні.

Там загорілися складські приміщення підприємства. Наразі на місці працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які займаються ліквідацією пожежі.

Крім того, внаслідок російського удару пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 158 ударними безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 131 із них, однак зафіксували й влучання.

Зокрема, у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт критичної промислової інфраструктури.

Вранці того ж дня росіяни двічі атакували Дніпро. Внаслідок ударів загинула людина, кількість поранених зросла до десяти. Також були пошкоджені багатоповерхівки та загорілися автомобілі.

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УкраїнаРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниВышгородКиївська областьБізнес