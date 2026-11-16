РФ атакувала склади під Києвом, спалахнула пожежа

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 158 ударними безпілотниками. Українська ППО збила або подавила 131 із них, однак зафіксували й влучання.

Зокрема, у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт критичної промислової інфраструктури.

Вранці того ж дня росіяни двічі атакували Дніпро. Внаслідок ударів загинула людина, кількість поранених зросла до десяти. Також були пошкоджені багатоповерхівки та загорілися автомобілі.