На Вінниччині ворог влучив в об'єкт критичної промисловості, постраждалих немає

У ніч на 16 листопада ворог знову атакував Вінниччину і влучив в об'єкт критичної промисловості. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

За даними Заболотної, постраждалих немає. Ліквідацію наслідків ускладнює загроза повторних ударів.

Внаслідок атаки сталося влучання в об'єкт критичної промисловості. Який саме об'єкт зазнав удару і які наслідки, в ОВА не уточнюють.

Вінниччина регулярно опиняється під ударами. 3 листопада Росія спрямувала балістичні ракети на Ладижин і Гайсин, а наслідки тієї атаки РБК-Україна описувало в матеріалі про удари по Дніпру, Харкову і Ладижину.

Удари по енергетиці та промисловості тривають і в інших регіонах. 15 листопада, за словами Зеленського, Росія атакувала енергооб'єкти п'яти областей.