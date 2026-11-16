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Росія атакувала Україну з семи напрямків: як відпрацювала ППО цієї ночі

08:20 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Росія атакувала Україну з семи напрямків: як відпрацювала ППО цієї ночі Фото: Росія випустила 158 дронів за ніч (Getty Images)
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У ніч на 16 листопада Росія випустила по Україні 158 ударних дронів. Збили або подавили 131 з них, але все ж були влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Звідки летіли дрони

Атака почалася з 18:00 15 листопада. Росія використала 158 ударних дронів типу Shahed (77 з них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори “Пародія”.

Безпілотники запускали з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії. Ще дві точки запуску були в тимчасово окупованому Криму - Чауда та Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожий дрон. Серед них - Shahed (55 з них реактивні), Гербера та безпілотники інших типів.

Декілька ударних дронів ще були в повітрі. Бойова робота триває.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 19 локаціях. Ще на 11 локаціях упали уламки збитих цілей.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 16 листопада ворог влучив в об’єкт критичної промисловості на Вінниччині.

Ліквідацію наслідків ускладнювала загроза повторних ударів.

Також ми писали, що 15 листопада у Харкові дрон типу “Молнія” атакував будівлю дитячого навчального закладу.

Наслідки уточнювали, на місці працювали профільні служби.

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