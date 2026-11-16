Росія атакувала Україну з семи напрямків: як відпрацювала ППО цієї ночі
У ніч на 16 листопада Росія випустила по Україні 158 ударних дронів. Збили або подавили 131 з них, але все ж були влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Звідки летіли дрони
Атака почалася з 18:00 15 листопада. Росія використала 158 ударних дронів типу Shahed (77 з них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори “Пародія”.
Безпілотники запускали з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії. Ще дві точки запуску були в тимчасово окупованому Криму - Чауда та Гвардійське.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожий дрон. Серед них - Shahed (55 з них реактивні), Гербера та безпілотники інших типів.
Декілька ударних дронів ще були в повітрі. Бойова робота триває.
Влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 19 локаціях. Ще на 11 локаціях упали уламки збитих цілей.
Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 16 листопада ворог влучив в об’єкт критичної промисловості на Вінниччині.
Ліквідацію наслідків ускладнювала загроза повторних ударів.
Також ми писали, що 15 листопада у Харкові дрон типу “Молнія” атакував будівлю дитячого навчального закладу.
Наслідки уточнювали, на місці працювали профільні служби.