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Росіяни вдарили по Дніпру: на дорозі зайнялися автівки, є загиблий та 10 поранених

08:35 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни вдарили по Дніпру: на дорозі зайнялися автівки, є загиблий та 10 поранених Фото: наслідки російського обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Російські війська двічі атакували Дніпро вранці 16 листопада. Після ударів пошкоджені багатоповерхівки, загинула людина, ще десятеро дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram начальника Дніпропетровської ОВА Олександа Ганжі.

Про перші наслідки атаки Ганжа повідомив о 7:19. За його словами, у кількох багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони.

Згодом очільник ОВА повідомив, що поранення дістала 44-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

О 8:19 Ганжа написав, що росіяни знову вдарили по місту. За його словами, внаслідок повторної атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранень.

Також на дорозі зайнялися автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.

О 09:21 Ганжа повідомив, що кількість поранених унаслідок російського удару по місту зросла до 10.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, випустивши 158 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 131 дрон, однак уникнути влучань не вдалося.

Зокрема, під ударом опинилася Вінницька область, де російський безпілотник влучив в об'єкт критичної промислової інфраструктури.

Крім того, ввечері 15 листопада у Харкові дрон типу "Молнія" вдарив по будівлі дитячого навчального закладу.

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