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РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар

10:40 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российские войска утром 16 ноября атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе в результате удара загорелись складские помещения одного из предприятий.

"Враг продолжает атаковать Киевщину. Утром повреждение зафиксировано в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

Там загорелись складские помещения предприятия. В настоящее время на месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются ликвидацией пожара.

Кроме того, в результате российского удара повреждены четыре частных жилых дома.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину 158 ударными беспилотниками. Украинская ПВО сбила или подавила 131 из них, однако зафиксировали и попадание.

В частности, в Винницкой областидрон попал в объект критической промышленной инфраструктуры.

Утром того же дня россияне дважды атаковали Днепр. В результате ударов погиб человек, количество раненых возросло до десяти. Также были повреждены многоэтажки и загорелись автомобили.

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