РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар

Российские войска утром 16 ноября атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе в результате удара загорелись складские помещения одного из предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"Враг продолжает атаковать Киевщину. Утром повреждение зафиксировано в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.
Там загорелись складские помещения предприятия. В настоящее время на месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются ликвидацией пожара.
Кроме того, в результате российского удара повреждены четыре частных жилых дома.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, в ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину 158 ударными беспилотниками. Украинская ПВО сбила или подавила 131 из них, однако зафиксировали и попадание.
В частности, в Винницкой областидрон попал в объект критической промышленной инфраструктуры.
Утром того же дня россияне дважды атаковали Днепр. В результате ударов погиб человек, количество раненых возросло до десяти. Также были повреждены многоэтажки и загорелись автомобили.