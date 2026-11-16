РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар

"Враг продолжает атаковать Киевщину. Утром повреждение зафиксировано в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

Там загорелись складские помещения предприятия. В настоящее время на месте работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются ликвидацией пожара.

Кроме того, в результате российского удара повреждены четыре частных жилых дома.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.