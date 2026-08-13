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Коли "Сільпо", "Фора" та Thrash наповнять полиці: власники назвали терміни

13:45 13.08.2026 Чт
1 хв
У Fozzy Group визнали, що втрати від російських ударів виявилися значними
aimg Валерій Ульяненко
Коли "Сільпо", "Фора" та Thrash наповнять полиці: власники назвали терміни Ілюстративне фото: покупці на касі супермаркету (Getty Images)
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Внаслідок російського обстрілу в ніч на 5 серпня були пошкоджені чотири розподільчі центри Fozzy Group. Через ускладнення в логістиці у супермаркетах може виникнути дефіцит окремих товарів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Fozzy Group розповіли в коментарі "Суспільному".

У компанії зазначили, що втрати від ворожого удару виявилися значними - як матеріальні, так і людські.

"Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей", - йдеться у заяві.

Через руйнування чотирьох розподільчих центрів постачання продукції до магазинів тимчасово ускладнене. Це може спричинити ситуативний дефіцит окремих позицій на полицях супермаркетів, до яких входять "Сільпо", "Фора" та Thrash.

Наразі Fozzy Group вже екстрено перебудовує логістику - у компанії розраховують повністю відновити звичний асортимент товарів до Дня Незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, унаслідок нічного масованого обстрілу росіян 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". Внаслідок ударів загинули шестеро працівників.

Крім того, тоді під час обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Про те, якими є масштаби втрат компаній та чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Fozzy Group Війна в Україні
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