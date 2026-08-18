Росіяни вдарили по заводу "Київгума", виробництво призупинили

Критичних пошкоджень немає, проте "Київгума" тимчасово призупинила виробничі процеси у цілях безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії у Facebook.

Росія пошкодила "Київгуму"

У компанії зазначили, що найважливішим є те, що працівники - у безпеці. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав.

Наразі у "Київгумі" оцінюють наслідки та завдані обстрілами збитки.

Фото: пошкоджені обстрілами РФ цехи заводу "Київгума" (facebook.com/Kyivguma)

Хоча виробництво призупинене, на підприємстві обціяють виконати замовлення і зобов’язаня перед клієнтами та партнерами.

Тож вже, завтра, 19 серпня, "Київгума" планує повернутися до штатного режиму роботи.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також у ніч проти 12 серпня армія РФ атакувала дронами Запоріжжя. У місті є руйнування та пожежі в приватній та комерційній будівлях.