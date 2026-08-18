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Росіяни вдарили по заводу "Київгума", виробництво призупинили

20:53 18.08.2026 Вт
1 хв
Атака Росії призвела до руйнації приміщень заводу
aimg Олена Бджола
Росіяни вдарили по заводу "Київгума", виробництво призупинили Фото: пошкоджені обстрілами РФ цехи заводу "Київгума" (facebook.com/Kyivguma)
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Критичних пошкоджень немає, проте "Київгума" тимчасово призупинила виробничі процеси у цілях безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії у Facebook.

Росія пошкодила "Київгуму"

У компанії зазначили, що найважливішим є те, що працівники - у безпеці. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав.

Наразі у "Київгумі" оцінюють наслідки та завдані обстрілами збитки.

Фото: пошкоджені обстрілами РФ цехи заводу "Київгума" (facebook.com/Kyivguma)

Хоча виробництво призупинене, на підприємстві обціяють виконати замовлення і зобов’язаня перед клієнтами та партнерами.

Тож вже, завтра, 19 серпня, "Київгума" планує повернутися до штатного режиму роботи.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Також у ніч проти 12 серпня армія РФ атакувала дронами Запоріжжя. У місті є руйнування та пожежі в приватній та комерційній будівлях.

Крім того, Росія у ніч на 5 серпня здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.

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