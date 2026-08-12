В Rozetka почалися скорочення штату через російські удари

Автоматизований складський комплекс Rozetka у Броварах був зруйнований російським ударом 5 серпня. Через це почалася оптимізація штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновниці Rozetka Ірини Чечоткіної у Facebook.

Rozetka скорочує працівників

Склад компанії у Броварах обробляв 100 тисяч замовлень на день. Після атаки РФ він відновив роботу протягом двох годин.

Ірина Чечоткіна розказала, що шестеро співробітників, які були поранені під час першого удару шахеда, завершують лікування. Бомбосховище, яке було побудовано у 2022 році, змогло витримати удар балістики та забезпечити людей киснем, поки довкола палала пожежа.

З 92 співробітників, які були під час ракетного удару по складу, ніхто не постраждав.

Проте компанія повинна вистояти і пройти прискорену трансформацію бізнес-моделі: суттєве зменшення частки власних продажів та розвиток маркетплейсу.

За словами Чечоткіної, вони змушені оптимізувати штат. Скорочення зачіпатиме деякі відділи.

На об’єкті в Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість буде переведена на інші склади, їм шукають роботу. Але запропонувати всім альтернативні робочі місця в даній ситуації не вийде, каже вона.

Rozetka втратила склад у Броварах

Нагадаємо, що Ірина Чечоткіна повідомила про удар РФ по найбільшому автоматизованому розподільчому центру компанії у Броварах 5 серпня.

За словами співзасновника компанії Владислава Чечоткіна, збитки обчислюються мільярдами гривень. Попри це, компанія продовжує працювати.

Також РБК-Україна писало, що під час цього масованого ракетного удару Росія застосувала проти України 28 ракет і 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику.