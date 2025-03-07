РФ атакувала шість енергообʼєктів в Одеській області за пів місяця

Росіяни знову атакували енергетику Одеської області в ніч на 7 березня. Ворог вже пошкодив вже шостий енергообʼєкт за пів місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
За останні два з половиною тижні це вже шоста атака на енергетику в Одеській області.
"Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання", - додає ДТЕК.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок падіння уламків ворожої крилатої ракети в Подільському районі Одеської області виникло загоряння приватного одноповерхового житлового будинку. Ще чотири будинки пошкоджені.
Пожежу вже ліквідували. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні дрони та ракети. Під ударом ворога була енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах.
У Тернопільській області був атакований критичний промисловий об'єкт. ОВА уточнили, що росіяни направили шість ракет, дві з них влучили в газотранспортну мережу. Жителів Тернопільської області закликали максимально обмежити споживання газу.
Також зафіксовані влучання у Харкові та Чернігівській області. "Нафтогаз" повідомив про ворожий обстріл своїх об'єктів, пошкоджено виробничі потужності.
Детальніше про наслідки комбінованого удару по Україні - у нашому матеріалі.
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