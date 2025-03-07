РФ атаковала шесть энергообъектов в Одесской области за полмесяца

"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.

За последние две с половиной недели это уже шестая атака на энергетику в Одесской области.

"Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование", - добавляет ДТЭК.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате падения обломков вражеской крылатой ракеты в Подольском районе Одесской области возникло возгорание частного одноэтажного жилого дома. Еще четыре дома повреждены.

Пожар уже ликвидировали. На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.