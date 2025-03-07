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РФ атаковала шесть энергообъектов в Одесской области за полмесяца

Фото: в Одесской облоасти 7 марта был атакован энергообъект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне снова атаковали энергетику Одесской области в ночь на 7 марта. Враг уже повредил уже шестой энергообъект за полмесяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.

За последние две с половиной недели это уже шестая атака на энергетику в Одесской области.

"Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование", - добавляет ДТЭК.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате падения обломков вражеской крылатой ракеты в Подольском районе Одесской области возникло возгорание частного одноэтажного жилого дома. Еще четыре дома повреждены.

Пожар уже ликвидировали. На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.

Удар по инфраструктуре Украины

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине дроны и ракеты. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

В Тернопольской области был атакован критический промышленный объект. ОВА уточнили, что россияне направили шесть ракет, две из них попали в газотранспортную сеть. Жителей Тернопольской области призвали максимально ограничить потребление газа.

Также зафиксированы попадания в Харькове и Черниговской области. "Нафтогаз" сообщил о вражеском обстреле своих объектов, повреждены производственные мощности.

Подробнее о последствиях комбинированного удара по Украине - в нашем материале.

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