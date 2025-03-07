У Тернопільській області 2 з 6 ракет влучили у газову мережу, - ОВА
Росіяни направили шість ракет на Тернопільську область в ніч на 7 березня. Дві з них влучили у газову мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду в ефірі телемарафону.
"Було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Пожежа ліквідована. Але є небезпека щодо падіння тиску мережі в багатьох населених пунктах. Тому ми зараз здійснюємо заходи над тим, щоб максимально зменшити негативні наслідки від цього ураження", - сказав він.
За словами голови Тернопільської ОВА, всього були направлено шість ракет, чотири з них сили ППО збили. Також були збиті два "Шахеди".
"Ми вже попередили, що може бути падіння тиску в газовій мережі. І зараз працюємо в першу чергу по об'єктах соціальної інфраструктури. І звісно звертаємося також до всіх жителів: якщо є можливість, то максимально обмежити споживання газу, в тому числі і до непобутових споживачів", - додав Негода.
Комбінований удар по Україні
В ніч на 7 березня російська армія атакувала Україні дронами та ракетами. Окупанти атакували енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.
Як відомо, у Тернопільській області зафіксований ракетний удар по критичному промисловому об’єкту. Жителів попереджали про проблеми з подачею газу.
Також у Чернігівській області був пошкоджений один з виробничих обʼєктів. Крім того, росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу", пошкоджено виробничі потужності.
У Харкові військові РФ атакували цивільне підприємство. Станом на ранок кількість поранених зросла до восьми осіб.
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