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У Тернопільській області 2 з 6 ракет влучили у газову мережу, - ОВА

Тернопільська область, П'ятниця 07 березня 2025 09:43
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У Тернопільській області 2 з 6 ракет влучили у газову мережу, - ОВА Фото: у Тернопільській області дві ракети влучили у газову мережу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни направили шість ракет на Тернопільську область в ніч на 7 березня. Дві з них влучили у газову мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду в ефірі телемарафону.

"Було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Пожежа ліквідована. Але є небезпека щодо падіння тиску мережі в багатьох населених пунктах. Тому ми зараз здійснюємо заходи над тим, щоб максимально зменшити негативні наслідки від цього ураження", - сказав він.

За словами голови Тернопільської ОВА, всього були направлено шість ракет, чотири з них сили ППО збили. Також були збиті два "Шахеди".

"Ми вже попередили, що може бути падіння тиску в газовій мережі. І зараз працюємо в першу чергу по об'єктах соціальної інфраструктури. І звісно звертаємося також до всіх жителів: якщо є можливість, то максимально обмежити споживання газу, в тому числі і до непобутових споживачів", - додав Негода.

Комбінований удар по Україні

В ніч на 7 березня російська армія атакувала Україні дронами та ракетами. Окупанти атакували енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.

Як відомо, у Тернопільській області зафіксований ракетний удар по критичному промисловому об’єкту. Жителів попереджали про проблеми з подачею газу.

Також у Чернігівській області був пошкоджений один з виробничих обʼєктів. Крім того, росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу", пошкоджено виробничі потужності.

У Харкові військові РФ атакували цивільне підприємство. Станом на ранок кількість поранених зросла до восьми осіб.

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