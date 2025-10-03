ua en ru
Ворог атакував пожежників на Полтавщині під час роботи на місці обстрілу (фото)

П'ятниця 03 жовтня 2025 11:38
Ворог атакував пожежників на Полтавщині під час роботи на місці обстрілу (фото) Фото: ніхто з особового складу ДСНС не постраждав (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

У Полтавській області рятувальники потрапили під повторний ворожий удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджена техніка ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали", - повідомили в ДСНС.

На місце обстрілу прибули понад 140 рятувальників, було залучено понад 40 одиниць техніки. Усі пожежі в Полтавській області ліквідовані.

Також служба повідомляє, що загалом через влучання та уламки в регіоні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства.

У кількох громадах вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та лінії електропередач.

Фото: рятувальники не постраждали під час ракетного обстрілу (ДСНС України)

Агресор часто обстрілює працівників ДСНС

Зазначимо, що ворог неодноразово атакував підрозділи ДСНС України, як під час гасіння пожеж, так і по місцезнаходженню частин.

Наприклад, нещодавно повідомлялось, як в Київській області РФ вдарили по рятувальниках під час роботи, коли вони гасили пожежу в столиці на автостоянці, яка спалахнула під час попереднього обстрілу.

Ще РБК-Україна писало про атаку підрозділу ДСНС в Краматорську. Тоді рятувальники прибули на ліквідацію наслідків попереднього обстрілу.

Також повідомлялось про обстріл рятувальників у їхнє професійне свято - на Донеччині РФ завдала удару по ДСНС прямо в День рятівника. В той же день ворог атакував рятувальників на Чернігівщині.

