Ворог атакував пожежників на Полтавщині під час роботи на місці обстрілу (фото)

У Полтавській області рятувальники потрапили під повторний ворожий удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджена техніка ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали", - повідомили в ДСНС.

На місце обстрілу прибули понад 140 рятувальників, було залучено понад 40 одиниць техніки. Усі пожежі в Полтавській області ліквідовані.

Також служба повідомляє, що загалом через влучання та уламки в регіоні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства.

У кількох громадах вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та лінії електропередач.

Фото: рятувальники не постраждали під час ракетного обстрілу (ДСНС України)