Враг атаковал пожарных на Полтавщине во время работы на месте обстрела (фото)

В Полтавской области спасатели попали под повторный вражеский удар при ликвидации последствий обстрелов. Повреждена техника ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели ГСЧС попали под повторный ракетный удар во время ликвидации последствий обстрела. Поврежден пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали", - сообщили в ГСЧС.

На место обстрела прибыли более 140 спасателей, было привлечено более 40 единиц техники. Все пожары в Полтавской области ликвидированы.

Также служба сообщает, что в целом из-за попадания и обломков в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные домохозяйства.

В нескольких общинах выбиты окна, повреждены кровли и линии электропередач.

Фото: спасатели не пострадали во время ракетного обстрела (ГСЧС Украины)