ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг атаковал пожарных на Полтавщине во время работы на месте обстрела (фото)

Пятница 03 октября 2025 11:38
UA EN RU
Враг атаковал пожарных на Полтавщине во время работы на месте обстрела (фото) Фото: никто из личного состава ГСЧС не пострадал (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

В Полтавской области спасатели попали под повторный вражеский удар при ликвидации последствий обстрелов. Повреждена техника ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели ГСЧС попали под повторный ракетный удар во время ликвидации последствий обстрела. Поврежден пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали", - сообщили в ГСЧС.

На место обстрела прибыли более 140 спасателей, было привлечено более 40 единиц техники. Все пожары в Полтавской области ликвидированы.

Также служба сообщает, что в целом из-за попадания и обломков в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные домохозяйства.

В нескольких общинах выбиты окна, повреждены кровли и линии электропередач.

Фото: спасатели не пострадали во время ракетного обстрела (ГСЧС Украины)

Агрессор часто обстреливает работников ГСЧС

Отметим, что враг неоднократно атаковал подразделения ГСЧС Украины, как во время тушения пожаров, так и по местонахождению частей.

Например, недавно сообщалось, как в Киевской области РФ ударили по спасателям во время работы, когда они тушили пожар в столице на автостоянке, которая вспыхнула во время предыдущего обстрела.

Еще РБК-Украина писало об атаке подразделения ГСЧС в Краматорске. Тогда спасатели прибыли на ликвидацию последствий предыдущего обстрела.

Также сообщалось об обстреле спасателей в их профессиональный праздник - в Донецкой области РФ нанесла удар по ГСЧС прямо в День спасателя. В тот же день враг атаковал спасателей на Черниговщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область ГСЧС Атака дронов
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным