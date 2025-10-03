Враг атаковал пожарных на Полтавщине во время работы на месте обстрела (фото)
В Полтавской области спасатели попали под повторный вражеский удар при ликвидации последствий обстрелов. Повреждена техника ГСЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Спасатели ГСЧС попали под повторный ракетный удар во время ликвидации последствий обстрела. Поврежден пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали", - сообщили в ГСЧС.
На место обстрела прибыли более 140 спасателей, было привлечено более 40 единиц техники. Все пожары в Полтавской области ликвидированы.
Также служба сообщает, что в целом из-за попадания и обломков в регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные домохозяйства.
В нескольких общинах выбиты окна, повреждены кровли и линии электропередач.
Фото: спасатели не пострадали во время ракетного обстрела (ГСЧС Украины)
Агрессор часто обстреливает работников ГСЧС
Отметим, что враг неоднократно атаковал подразделения ГСЧС Украины, как во время тушения пожаров, так и по местонахождению частей.
Например, недавно сообщалось, как в Киевской области РФ ударили по спасателям во время работы, когда они тушили пожар в столице на автостоянке, которая вспыхнула во время предыдущего обстрела.
Еще РБК-Украина писало об атаке подразделения ГСЧС в Краматорске. Тогда спасатели прибыли на ликвидацию последствий предыдущего обстрела.
Также сообщалось об обстреле спасателей в их профессиональный праздник - в Донецкой области РФ нанесла удар по ГСЧС прямо в День спасателя. В тот же день враг атаковал спасателей на Черниговщине.