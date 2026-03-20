РФ атакувала порт на Одещині: пошкоджені судна під прапорами Палау та Барбадосу

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 20 березня російські війська атакували низку регіонів України ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 7 локаціях.

У ніч на 19 березня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджені понад десяток будинків, гуртожиток одного з університетів, і троє людей постраждали.

Також окупанти вчора пізно ввечері атакували дронами Львів. Під ворожий удар потрапило Головне управління СБУ у Львівській області, також під атакою перебував Нововолинськ на Волині.